Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Mayıs Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikaları, döviz fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Dolar 38,64 liradan, euro 43,88 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Döviz kurlarındaki hareketlilik 7 Mayıs’ta da sürdü. Dolar 38,64 TL, Euro ise 43,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kurda yönü belirleyen ana etkenler arasında TCMB’nin faiz politikaları ve küresel piyasa gelişmeleri öne çıkıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,4990, satışta 38,6532 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,4836, satışta 38,6378 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 142,90 düzeyindeydi.
Dolar güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 38,6345 (alış) 38,6490'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,8845 TL seviyelerinde seyrediyor.