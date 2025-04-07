Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Nisan Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Serbest piyasada 38,0050 liradan alınan dolar, 38,0070 liradan satılıyor. 41,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,8630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, avronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.