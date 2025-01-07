Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Ocak Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,2645 lira, satışta 35,4058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 157,50 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3075 (alış) 35,3969'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7794 TL seviyelerinde seyrediyor.