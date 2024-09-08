Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Eylül Pazar Güncel Döviz Kurları)
8 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,97 liradan, euro 37,72 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 8 Eylül Pazar güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 33,9708 (alış) 33,9818'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7251 TL seviyelerinde seyrediyor.