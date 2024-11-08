Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları)
8 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,36 liradan, euro 37,03 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 8 Kasım Cuma güncel döviz kurları...
ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından, Wall Street piyasaları yükselişe geçti. Özellikle Tesla ve büyük ABD bankalarının hisseleri değer kazanırken, Asya piyasaları ise Trump'ın zaferi sonrasında karışık bir seyir izledi. Yatırımcılar, ABD'nin yeni başkanının politikalarını fiyatlarken, dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yöneldi.
Karar sonrasında döviz piyasalarında yatay-pozitif bir seyir hakim oldu.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3411 (alış) 34,3665'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,0391 TL seviyelerinde seyrediyor.