İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,8740, satışta 40,0338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.6514, satışta 39.8103 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 145,86 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL 39,9794 (alış) 40,0318'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,0432 TL seviyelerinde seyrediyor.