Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Mart Pazar Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 36,4062 (alış) 36,5209'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 39,5951 TL seviyelerinde seyrediyor.