İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,5259, satışta 38,6802 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,5290, satışta 38,6834 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 145,40 düzeyindeydi.

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 38,6986 (alış) 38,7525'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,5340 TL seviyelerinde seyrediyor.