Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Şubat Pazar Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları, döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,9124 (alış) 36,0614'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,2075 TL seviyelerinde seyrediyor.