Dolar kuru 27,5 lira seviyesinde! 2 Ekim 2023 güncel döviz kuru...
Doların TL karşısındaki rallisi devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 27,4670 seviyelerinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Cuma günü, yüzde 0,1 artışla günü 27,4086'dan tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 27,4670'ten işlem görüyor.
Güncel avro / TL kuru
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 33,6040'tan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 106,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0590'dan işlem görüyor.