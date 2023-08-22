Dolar kuru güne nasıl başladı? (22 Ağustos 2023 dolar ve euro fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, avro 29,6630 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, avro 29,6630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,1980 liradan alınan dolar 27,2000 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,1630 lira, avronun satış fiyatı ise 29,6090 lira olmuştu.