Dolar ne kadar, Euro kaç TL (30 Mayıs Perşembe güncel döviz kurları)

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Peki dolar ve euro 30 Mayıs Perşembe güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2730 liradan, Euro 34,8250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2710 liradan alınan dolar, 32,2730 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2220 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9400 lira olmuştu.