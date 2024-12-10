Dolar rekor seviyede! Dolar/TL 34,85'e yaklaştı (10 Aralık Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 151,20 düzeyindeydi.

Serbest piyasada 34,8390 liradan alınan dolar, 34,8410 liradan satılıyor. 36,8270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8290 lira olarak belirlendi.

Dolar/TL, saat 11:00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,8450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,8290'dan, sterlin/TL önceki kapanışa paralel olarak 44,4430'dan satılıyor.