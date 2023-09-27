Dolar tarihi zirvede, avro 29 lira sınırında
Dolar / TL kuru 27,29'u görerek tarihi zirvelerine ulaşırken, avro 29 lira sınırında kalmaya devam ediyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,2970 liradan, avro 28,8310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,2950 liradan alınan dolar, 27,2970 liradan satılıyor. 28,8290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,2690 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8980 lira olmuştu.