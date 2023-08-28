Dolar ve avroda haftanın ilk rakamları (28 Ağustos güncel döviz kuru)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,50 liradan, avro 28,65 liradan haftaya başladı.
Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini piyasa beklentilerinin de üzerinde yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar ve avroda aşağı yönlü hareket görülmüştü.
Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasada döviz kurunun stabil seyrettiği görüldü.
Buna göre serbest piyasada 26,50 liradan alınan dolar, 26,50 liradan satılıyor. 28,65 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,65 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,54 lira, avronun satış fiyatı ise 28,74 lira olmuştu.