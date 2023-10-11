Dolar ve avroda yatay seyir sürüyor (11 Ekim 2023 güncel döviz kuru)
Dolar TL kuru 27,7 seviyesinde seyrederken, avro 29,4 sınırında. İşte 11 Ekim 2023 güncel döviz kuru...
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,7290 liradan, avro 29,3960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,7270 liradan alınan dolar, 27,7290 liradan satılıyor.
1 avro kaç lira?
29,3940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olmuştu.