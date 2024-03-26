Dolar ve avroda yatay seyir sürüyor (26 Mart 2024 güncel döviz kurları)
Dolar ve avroda Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatay seyir devam ediyor. Dolar bugün 32,1'den, avro ise 34,9'dan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, avro 34,9440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,1760 liradan alınan dolar, 32,1780 liradan satılıyor. 34,9420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1490 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8350 lira olmuştu.