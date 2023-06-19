Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 19 Haziran 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6290 liradan, avro 25,8530 liradan haftaya başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6290 liradan, avro 25,8530 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 23,6270 liradan alınan dolar 23,6290 liradan satılıyor. 25,8510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,8530 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 23,6340 lira, avronun satış fiyatı da 25,8470 lira olmuştu.