Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 27 Haziran 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0160 liradan, avro 28,4220 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,0160 liradan, avro 28,4220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,0140 liradan alınan dolar 26,0160 liradan satılıyor. 28,4200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,4220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 25,7180 lira, avronun satış fiyatı da 28,0670 lira olmuştu.