Dolar ve Euro haftanın son günü ne kadar oldu (21 Haziran Cuma Güncel Döviz Kurları) 

Kurban Bayramı tatili kamu kesimi için sürse de bankalar ve Borsa İstanbul dün itibarıyla işlemlere başladı.

Dolar ve Euro fiyatları parasını enflasyona karşı dövizde korumaya çalışan vatandaşları da ilgilendiriyor, ithalat-ihracatçıyı da, yatımcıları da… Kısacası Türkiye’de hemen herkes döviz kurunu anlık takip ediyor.

Bugün haftanın son günü (21 Haziran cuma). Bayramlardan önce genelde düşme eğilimde olan döviz kurları bu bayram öncesi dikkat çeken bir yükseliş ivmesine girdi. Ekonomi yazarlarına göre nedenlerden biri Citigroup'un bayram tatili öncesi TL alım tavsiyesini kapatması…

Peki bayram tatili sonrası dolar ve Euro fiyatları ne durumda?

Dolar kuru saat 09.25 itibarıyla 32,8466 TL (alış), 32,8551 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı saatte Euro 35,2353 TL (alış), 35,2621 (satış) seviyelerinde seyrediyor.



