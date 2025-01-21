Dolar ve Euro kaç TL oldu? Dolar ve Euro fiyatlarında son durum (21 Ocak 2025)

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam resmi tören ile birlikte göreve başlamasıyla gözler Dolar kurunda. Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dolar güne ufak bir yükselişle başlarken Euro ise yatay bir seyir izliyor.

21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla dolar ve Euro fiyatları şu şekilde:

Dolar/TL: 35,60 TL

Euro/TL: 37,08 TL

Finans uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmanın global ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarına bağlı olduğunu vurguluyor. Özellikle Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının piyasalar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.