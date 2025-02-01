Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (1 Şubat 2025)

Türkiye’de döviz kurları, 1 Şubat 2025 itibarıyla her gün olduğu gibi yine ekonomi gündeminin başında yer alıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları, döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Peki, dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…

1 Şubat 2025 Güncel Dolar ve Euro Kurları

Dolar/TL

Alış: 35,8273 TL

Satış: 35,8609 TL

Euro/TL

Alış: 37,1868 TL

Satış: 37,2521 TL