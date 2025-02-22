Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (22 Şubat 2025)
Türkiye'de döviz kurları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü de yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar/TL bugün 36,45 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 38,19 seviyesinde bulunuyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Türkiye’de döviz kurları, 22 Şubat 2025 itibarıyla her gün olduğu gibi yine ekonomi gündeminin başında yer alıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları, döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Peki, dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…
22 Şubat 2025 güncel dolar ve Euro kurları
Dolar/TL
Alış: 36,4087 TL
Satış: 36,4592 TL
Euro/TL
Alış: 38,1115 TL
Satış: 38,1983 TL