Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (25 Ocak 2025)

25 Ocak 2025 Cumartesi tarihinde de dolar ve Euro kurları her gün olduğu gibi mercek altında. Türkiye'de döviz kurları, ekonomi üzerindeki belirleyici etkisini sürdürürken yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar ve Euro'daki bu seviyeler, hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekilleniyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika adımları ve Avrupa’daki ekonomik göstergeler, döviz piyasalarının yönünde belirleyici rol oynuyor. Peki Dolar ve Euro'da güncel fiyatlar ne durumda? 1 Dolar kaç TL, 1 Euro kaç lira?

25 Ocak 2025 güncel Euro ve dolar fiyatları

Dolar/TL: Alış 35,6720 TL | Satış 35,6877 TL

Euro/TL: Alış 37,4624 TL | Satış 37,4911 TL