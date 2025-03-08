Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (8 Mart 2025)

Türkiye’de döviz kurları, 8 Mart 2025 itibarıyla her gün olduğu gibi yine ekonomi gündeminin başında yer alıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları, döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Peki, dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…

8 Mart 2025 güncel dolar ve Euro kurları

Dolar/TL

Alış: 36,4361 TL

Satış: 36,5141 TL

Euro/TL

Alış: 39,4610 TL

Satış: 39,7270 TL