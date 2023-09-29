Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor, döviz kurları güne nasıl başladı?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararı sonrası dolar ve euro'da yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dolar kuru güne 27,45 TL'den, Euro kuru ise 29,08 TL'den başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası'nın faiz artırma kararına rağmen döviz kurlarında hareketlilik sürüyor.Merkez Bankası son olarak 21 Eylül'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 30'a çıkarmıştı. Dolar kuru güne 27,45 TL'den, Euro kuru ise 29,08 TL'den işlem görüyor.