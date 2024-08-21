Dolar/TL 34'e yaklaştı: TL aybaşından bu yana yüzde 2,2 değer yitirdi

Serbest piyasada 33,9070 liradan alınan dolar, 33,9090 liradan satılıyor. 37,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,7040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu. Serbest piyasada 33,9070 liradan alınan dolar, 33,9090 liradan satılıyor. 37,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,7040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.

Yatırımcıların odağında ne var?

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme konusunda geçen yıl önemli bir ilerleme kaydettiklerini, son aylarda da bu alanda daha fazla ilerleme gördüklerini anlattı.

Dolar endeksi dün 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi

Enflasyonda hala bazı yukarı yönlü riskler gördüğüne dikkati çeken Bowman, bankanın mevcut politikasında değişiklik yapma konusunda temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Bowman, ücret artışlarının enflasyon hedefi ile tutarlı bir hızın üzerinde kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, iş gücü piyasasında önemli bir zayıflama riskine karşı dikkatli olurken fiyat istikrarına da yakından dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,81'de dengelenirken, dolar endeksi dün 101,4'le 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.