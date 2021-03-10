Dolar/TL 7,50 seviyesinin altını gördü
ABD 10 yıllık tahvil ihalesinin ardından Dolar/TL 7,50 seviyesinin altını gördü.
ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği 10 yıllık tahvil ihalesinde faiz yüzde 1.5230 oldu. İhalenin ardından Dolar/TL 7,50 seviyesinin altını gördü.
Dolar/TL'de düşüş ABD 10 yıllık tahvil ihalesinin sonrasında hız kazandı. Gün içerisinde 7,55-7,60 seviyelerinde dalgalanan Dolar/TL, ihalenin ardından 7,495 seviyesine kadar geriledi.
Euro/TL ise 8,936 seviyesini gördü.
Dolar/TL saat 21:50 itibariyle 7,5061, Euro/TL ise 8,9516 seviyelerinde işlem görüyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6,90 seviyelerinde seyreden Dolar/TL, 7,78'in üzerine kadar yükselmişti.
Bir ay önce düzenlenen ABD 10 yıllık tahvil ihalesinde ise faiz oranı 1,15 olarak gerçekleşmişti.