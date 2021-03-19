Dolar/TL kritik seviyenin altını gördü

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı kararının ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazanmayı sürdürdü.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,35 seviyesine kadar artışını sürdüren dolar/TL, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu bölümde yüzde 2'ye yakın düşüşle 7,20'nin altını test etti. Euro/TL'de 8,60 seviyesinin altına geriledi.

Dolar/TL saat 21:28 itibariyle 7,1955'ten, euro/TL ise 8,5751'den işlem gördü.

Bankacılar, TCMB'nin ilave parasal sıkılaşma yapabileceğini belirtse de yüzde 19'un politika faizinde yılın zirvesi olacağını, indirimlerin ise yılın son çeyreğinde başlayabileceği öngürüsünde bulundu.

Öte yandan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri dün yüzde 1.754'e çıkarak bir yılı aşkın süredir en yüksek seviyeyi görmüştü. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 artışla son iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif yükselmişti.

Piyasalar önümüzdeki hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin takip edecek.

Yurt içi veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistikleri öne çıkacak.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.