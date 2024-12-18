Dolar/TL paritesi tarihi zirvede! Dolar ve Euro'da son durum (18 Aralık 2024 döviz kurları)

Döviz piyasaları, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Doları ve Euro gibi temel döviz birimlerinde yaşanan dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentilerle şekilleniyor.

Dolar/TL paritesinde tarihi zirve!

Küresel çapta, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde gelişen piyasa para birimlerinde yaşanan baskı, Türk lirasına da yansıdı. Dolar/TL kuru, ilk kez 35 seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaşarak, 2024 yılı içinde yüzde 18'i aşan bir artış gösterdi. Dolar/TL’deki yükseliş, küresel piyasalarda benzer şekilde gelişen ülke para birimlerine de baskı uyguladı.

18 Aralık Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 35,0133 TL | Satış 35,0213 TL

Euro/TL: Alış 36,7976 TL | Satış 36,8183 TL

Piyasa beklentileri ve uzman yorumları

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Özellikle faiz artırımı beklentileri ve küresel ekonomik riskler, döviz piyasasında sert hareketlere yol açabiliyor.

Yatırımcılara uyarılar

Yıl sonuna doğru döviz piyasalarında hareketliliğin artması beklenirken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları doğrultusunda döviz kurlarında ani değişimlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Döviz piyasalarındaki gelecekteki hareketler, iç ve dış ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. Özellikle ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler, döviz piyasasının en önemli belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, piyasa verilerini anlık olarak takip etmeleri ve döviz hareketliliğine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.