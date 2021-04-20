Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası yatay seyrini sürdürdü. Dün 8.03-8.11 bandında seyreden kur, bugün de güne 8.08 civarında başladı.

Küresel piyasalarda ise dolar başlıca para birimleri karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, euro aşılamaya yönelik umutların etkisiyle yükseldi. Dolar bir süredir ABD tahvil getirilerinin geçen ay gördüğü 14 ayın zirvesinden geri gelmesine paralel olarak çekiciliğini yitiriyordu. Dolar endeksi geçen ay gördüğü beş ayın zirvesinden yüzde 2.5 geriledikten sonra 91.085 seviyesinde seyretti.

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ile Nisan ayı borçlanmasını yaklaşık 23 milyar TL'ye taşırken bugün 4 ve 7 yıl vadeli tahvilleri yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Bugünki borçlanma ile Hazine 33 milyar TL borçlanma öngördüğü aylık takvimini de tamamlamış olacak.

Geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi artarken bankacılar CDS'lerdeki devam eden düşüşe dikkat çekti. CDS'lerde geçen haftadan bugüne yaklaşık 60 baz puan düşüş yaşandı. Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah 394-400 seviyesindeydi.