Dolar/TL'de bir yeni rekor daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT canlı yayınında sarf ettiği, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" açıklaması ardından gün içinde 13.18 TL'ye çıkan dolar/TL, açıklama sonrası yeni bir rekorla 13,96 seviyesine kadar yükseldi. 14 seviyelerine yaklaşan kur bir süre sonra 13,60 seviyesine indi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının kurla ilgili kısmında, "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim öncesine kadar faizin düşeceğini, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da enflasyonda da iyileşmenin gerçekleşeceğini savundu.