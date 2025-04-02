Döviz fiyatlarında son durum! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (2 Nisan Salı güncel döviz kurları)

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç piyasayı hem de küresel ekonomiyi etkilediği için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle bireysel ve kurumsal ekonomik kararları etkileyen dolar ve Euro'nun güncel fiyatları, her sabah arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Kullanıcılar, “Euro kaç TL?” ya da “1 Dolar kaç TL?” gibi ifadelerle güncel kur bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

Peki, 2 Nisan 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar ve Euro ne kadar?

Saat 07:19 itibarıyla Dolar/TL, 37,9194 liradan alınıp 37,9905 liradan satılıyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda alış 40,8898, satış olarak ise 41,1775 seviyelerinde...