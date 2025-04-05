Döviz fiyatlarında son durum! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Nisan Cumartesi güncel döviz kurları)

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç piyasayı hem de küresel ekonomiyi etkilediği için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle bireysel ve kurumsal ekonomik kararları etkileyen dolar ve Euro'nun güncel fiyatları, her sabah arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Kullanıcılar, “Euro kaç TL?” ya da “1 Dolar kaç TL?” gibi ifadelerle güncel kur bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

Peki, 5 Nisan 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla dolar ve Euro ne kadar?

5 Nisan Cumartesi günü Dolar/TL, 37,8409 liradan alınıp 38,1137 liradan satılıyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda alış 41,3004, satış olarak ise 42,0543 seviyelerinde...