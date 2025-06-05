Döviz kurları yükselişini sürdürüyor: Dolar haziran zirvesinde, euro rekora yakın

Dolar/TL, haziran ayında en yüksek seviyeye ulaştı. 39,34 TL’yi gören kur, tarihi rekoruna yalnızca yüzde 5,26’lık mesafede.

Güne 39,20 TL seviyelerinden başlayan Dolar/TL, gün içinde 39.3433 TL seviyesini test etti. Doların tarihi zirvesi olan 41.5297 TL'ye ulaşması için yalnızca yüzde 5.26'lık bir artış yeterli olacak.

Mart ayında 45.2004 TL ile rekor kıran Euro/TL kuru, bugün 45,1791 TL seviyesine yükseldi. Gün içinde 45 liranın üzerinde kalmaya devam eden euro, tarihi zirvesine sadece 0,0213 TL mesafede. Son işlemler itibarıyla Euro 45.0889 TL seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda gündem: Fed, Trump ve belirsizlik

Küresel ölçekte ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik faiz indirimi baskısı, piyasalarda dolar lehine fiyatlamaları desteklerken, aynı zamanda ABD ekonomisine yönelik güvensizlik doların küresel baskı altında kalmasına neden oluyor. Bu çift yönlü etki, altın ve döviz fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor.