Dövizde son durum: Dolar kaç TL oldu, dolar/TL'de son durum ne? Euro ne kadar? (22 Mart 2025 güncel dolar, Euro kurları)

Türkiye’de döviz kurları, 22 Mart 2025 itibarıyla ekonomi gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz piyasalarında başlayan sert dalgalanma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Olay sonrası dolar/TL kuru 41,64 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Euro/TL ise 44,88 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ancak Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırması ve döviz piyasasına doğrudan müdahalesiyle birlikte kurlarda düşüş başladı. Dolar, 22 Mart itibarıyla 38 TL seviyesine gerilerken, euro 41,17 TL'den işlem görüyor.

TCMB’den ara PPK toplantısı

TCMB, dövizde yaşanan sert hareketlere karşı 20 Mart 2025’te olağanüstü bir Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarıldığı bildirildi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’de sabit tutuldu. Ayrıca, repo ihalelerine geçici süreyle ara verildi.

Merkez Bankası açıklamasında, “Enflasyon görünümünde bozulmaya işaret eden gelişmeler yakından izlenmekte olup, finansal istikrarın korunması amacıyla ilave adımlar atılmıştır. Gerektiğinde ilave tedbirler devreye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yıl başından bu yana Türk lirası dolar karşısında yüzde 7,46, euro karşısında ise yüzde 12,31 değer kaybetti. Piyasalarda volatilite sürerken, gözler Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlarda olacak.

22 Mart 2025 güncel döviz kurları

Dolar: Alış 37,6364 TL – Satış 38,0416 TL

Euro: Alış 40,4936 TL – Satış 41,4051 TL

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunurken, Merkez Bankası'nın piyasaları dengelemek için adımlarını sürdüreceği tahmin ediliyor.