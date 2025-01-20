Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (20 Ocak 2025)

Tüketiciden üreticiye, yatırımcıdan iş dünyasına kadar geniş bir kesim için kritik önem taşıyan döviz kurları, 20 Ocak 2025 tarihinde yükseliyor. Dolar ve Euro yukarı yönlü bir ivme kazandı.

Dolar ve Euro'da son durum (20 Ocak 2025 güncel döviz fiyatları)

Güncel verilere göre, dolar/TL alış fiyatı 35,5799 TL, satış fiyatı ise 35,5987 TL olarak kaydedildi. Euro/TL ise alışta 36,6854 TL, satışta ise 36,7250 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki bu dalgalanma, özellikle ithalat ve ihracat yapan şirketler, yatırımcılar ve bireyler için yakından takip ediliyor. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve iç piyasa dinamiklerinin, döviz kurlarındaki hareketlilikte belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Doların yukarı yönlü hareketi, Türkiye’de birçok ürün ve hizmet fiyatını etkilerken, Euro’da yaşanan düşüş ise farklı ekonomik yansımalar oluşturuyor. Piyasadaki bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.