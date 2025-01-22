Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (22 Ocak 2025)
22 Ocak 2025 itibarıyla döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru 35,65 TL’den, Euro kuru ise 37,18 TL’den işlem görüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri, döviz kurlarındaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında yer alıyor. İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz kurları, 22 Ocak 2025 tarihinde haftanın ilk gününde hareketli bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında yukarı yönlü bir ivme gözlemlendi.
Güncel verilere saat 07:21 ile güncel dolar ve Euro kurları şöyle:
Dolar/TL alış fiyatı: 35,6242 TL
Dolar/TL satış fiyatı: 35,6502 TL
Euro/TL alış fiyatı: 37,1233 TL
Euro/TL satış fiyatı: 37,1855 TL
Dövizdeki bu artış, ithalat ve ihracat yapan şirketlerden bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor. Özellikle dolar kurundaki yukarı yönlü hareket, Türkiye’de birçok ürün ve hizmet fiyatını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ederken, dövizdeki yukarı yönlü seyir, tüketici fiyatlarına yansıma potansiyeli taşıyor.
Uzman görüşleri ve beklentiler
Ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edebileceğini ve yatırımcıların bu süreçte temkinli davranmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, döviz fiyatlarının, özellikle dolar kurunun, önümüzdeki günlerdeki küresel ekonomik gelişmelere ve Türkiye’nin iç politikalarına bağlı olarak şekilleneceği vurgulanıyor.