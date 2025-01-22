Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (22 Ocak 2025)

Döviz kurları, 22 Ocak 2025 tarihinde haftanın ilk gününde hareketli bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında yukarı yönlü bir ivme gözlemlendi.

Güncel verilere saat 07:21 ile güncel dolar ve Euro kurları şöyle:

Dolar/TL alış fiyatı: 35,6242 TL

Dolar/TL satış fiyatı: 35,6502 TL

Euro/TL alış fiyatı: 37,1233 TL

Euro/TL satış fiyatı: 37,1855 TL

Dövizdeki bu artış, ithalat ve ihracat yapan şirketlerden bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor. Özellikle dolar kurundaki yukarı yönlü hareket, Türkiye’de birçok ürün ve hizmet fiyatını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ederken, dövizdeki yukarı yönlü seyir, tüketici fiyatlarına yansıma potansiyeli taşıyor.

Uzman görüşleri ve beklentiler

Ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edebileceğini ve yatırımcıların bu süreçte temkinli davranmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, döviz fiyatlarının, özellikle dolar kurunun, önümüzdeki günlerdeki küresel ekonomik gelişmelere ve Türkiye’nin iç politikalarına bağlı olarak şekilleneceği vurgulanıyor.