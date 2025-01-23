Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (23 Ocak 2025)
23 Ocak 2025 sabahı itibarıyla döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Dolar kuru 35,66 TL'den, Euro kuru ise 37,23 TL'den işlem görüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin iç dinamikleri, döviz piyasasındaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında yer alıyor.
Döviz kurlarında 23 Ocak 2025 itibarıyla yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında artış görüldü. Dolar kuru, 35,66 TL seviyesine yükselirken, Euro kuru 37,23 TL’den işlem görüyor. Bu yükseliş, ithalat ve ihracat yapan firmalardan bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor.
Güncel döviz fiyatları saat 07:32 itibarıyla şu şekilde:
Dolar/TL Alış Fiyatı: 35,6428 TL
Dolar/TL Satış Fiyatı: 35,6623 TL
Euro/TL Alış Fiyatı: 37,1775 TL
Euro/TL Satış Fiyatı: 37,2388 TL
Dövizdeki artışın etkileri
Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’de birçok ürün ve hizmet fiyatını doğrudan etkiliyor. Özellikle ithalat maliyetlerindeki artış, enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu durum, şirketlerin maliyetlerini artırırken, tüketicilere de zam olarak yansıma ihtimali taşıyor.