Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (23 Ocak 2025)

Döviz kurlarında 23 Ocak 2025 itibarıyla yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında artış görüldü. Dolar kuru, 35,66 TL seviyesine yükselirken, Euro kuru 37,23 TL’den işlem görüyor. Bu yükseliş, ithalat ve ihracat yapan firmalardan bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor.

Güncel döviz fiyatları saat 07:32 itibarıyla şu şekilde:

Dolar/TL Alış Fiyatı: 35,6428 TL

Dolar/TL Satış Fiyatı: 35,6623 TL

Euro/TL Alış Fiyatı: 37,1775 TL

Euro/TL Satış Fiyatı: 37,2388 TL

Dövizdeki artışın etkileri

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’de birçok ürün ve hizmet fiyatını doğrudan etkiliyor. Özellikle ithalat maliyetlerindeki artış, enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu durum, şirketlerin maliyetlerini artırırken, tüketicilere de zam olarak yansıma ihtimali taşıyor.