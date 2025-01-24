Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (24 Ocak 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklendiği üzere 250 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Bu adımla birlikte politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e geriledi. TCMB, Aralık 2024’te düzenlenen son toplantıda da 22 aylık bir aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek faizi yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmişti.

Döviz kurlarında hareketlilik

Faiz kararının ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. 24 Ocak 2025 sabah saatleri itibarıyla Dolar/TL 35,67 TL, Euro/TL ise 37,33 TL seviyesinden işlem görüyor. Güncel fiyatlar saat 07:32 itibarıyla şu şekilde:

Dolar/TL Alış Fiyatı: 35,6428 TL

Dolar/TL Satış Fiyatı: 35,6710 TL

Euro/TL Alış Fiyatı: 37,2993 TL

Euro/TL Satış Fiyatı: 37,3306 TL

Döviz kurlarındaki bu yükseliş, ithalat ve ihracat yapan şirketlerden bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.