Dövizde son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türkiye’de döviz kurları, 21 Mart 2025 itibarıyla ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok ismin gözaltına alınmasıyla birlikte dolar fiyatları yükselmişti. Gelişmelerin ardından ABD doları 41 TL’yi, Euro ise 45 TL’yi bulmuştu. Ancak gün içinde gelen satış hamleleriyle dövizde sert düşüş yaşandı.

Bugün itibarıyla döviz kurlarında dalgalanma devam ederken, güncel rakamlar şu şekilde:

21 Mart 2025 güncel döviz kurları

Dolar: Alış: 37,9572 TL - Satış: 38,0308 TL (%0,55 değişim)

Euro: Alış: 41,0449 TL - Satış: 41,3565 TL (%0,48 değişim)

Piyasalarda gözler, döviz kurlarındaki hareketliliğin devam edip etmeyeceğinde. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde dövizde volatilitenin sürebileceğini belirtiyor.