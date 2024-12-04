ECB'nin adımları belirsizliğini korurken Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
ECB Başkanı Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları öncesinde Avrupa borsasları İngiltere hariç pozitif seyrediyor. Bölgede açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.
Avrupa borsalarında İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendiği günde yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin yapacağı açıklamalarda.
Resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin öne çıkabileceğini belirten analistler, açıklanan kasım ayı öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.
Borsada durum...
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 516,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 20.186 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.340 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 34.155 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.281 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,5 yükselişle 11.940 puandan işlem görüyor.
Bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı da açıklanacak veriler arasında.