Euro ilk kez 39 lirayı aştı

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Euro, ABD doları karşısında güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karsında da değerlenmeye devam ediyor. Euro yüzde 1'e yakın artışla 39,0689'a kadar yükseldi. Böylece euro, TL karşısında ilk kez 39 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL 36,43 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor.

Faiz kararı ne zaman?

Yurtiçinde bu hafta önemli veri akışları yaşanıyor. Hafta başında enflasyon verileri takip edilirken, yarın yılın ikinci faiz kararı toplantısı yapılacak. Piyasalar, Merkez Bankası'nın faizleri 250 baz puan indirerek 42,5 seviyesine çekmesini bekliyor.

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası ilk faiz kararını 250 baz puan indirerek faizi 45 seviyesine çekmişti. Karar sonrasında yapılan açıklamada, temel mal enflasyonunun düşük seviyelerde olduğu ve yılın son çeyreğinde yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklediği ifade edilmişti.