Faiz kararı sonrası dolar ve Euro kaç TL oldu? (17 Ekim 2024 döviz kurları)

Döviz kurları, Türkiye’de yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için büyük önem taşımaya devam ediyor. Özellikle dolar ve Euro, hem ticaret hem de birçok sektör üzerindeki doğrudan etkisiyle dikkat çekiyor.

Yüksek enflasyon ortamında dövizdeki dalgalanmalar, birçok sektörü ve vatandaşın günlük yaşamını etkiliyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, anlık döviz değişimlerini yakından takip ediyor. Özellikle dolar ve Euro’daki hareketler, Türkiye ekonomisinin genel dengeleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Döviz kurundaki gelişmeler, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Merkez Bankası'nın 17 Ekim 2024 Perşembe günü açıkladığı faiz kararının ardından dolar ve Euro'nun tepkisi merak ediliyor. Faizin yüzde 50'de sabit tutulmasının ardından döviz kurlarından büyük bir hareketilik olmadı.

Dolar saat 14:15 itibariyle sabit kalırken, Euro yüzde 0,22 artış gösterdi.

Dolar/TL

Alış: 34,1545

Satış: 34,1620

Euro/TL

Alış: 37,2098

Satış: 37,2286