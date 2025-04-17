Faiz kararı sonrası dolar ve Euro'da son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından döviz kurları merak konusu oldu. Kurlarda belirgin bir hareketlilik yaşanmazken karar sonrası dolar/TL 38,10 seviyesinde işlem görürken, euro/TL kuru ise 43,57 civarında seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırma kararının ardından döviz kurlarında belirgin bir hareketlilik gözlenmedi. Karar sonrası dolar/TL kuru 38,10 seviyesinde işlem görürken, euro/TL ise 43,57 civarında seyretti.
TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Kararla birlikte, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.