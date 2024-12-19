Fed kararı sonrası Dolar/TL'den günün ilk rakamları
19 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL 35,0157 seviyesini aştı. Yeni günde ise İstanbul serbest piyasada dolar 35,0420 liradan, avro 36,4900 liradan güne başladı. İşte 19 Aralık Perşembe güncel döviz kurları...
Piyasaların merakla beklediği yılın son Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürdü. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.
Faiz indirimi kararının ardından global piyasalar hızlı bir şekilde tepki gösterdi ve Dolar/TL kuru 35,0157 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.
Serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor. 36,4880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.