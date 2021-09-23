Fed sonrası ABD Doları güçlendi

Dolar Fed'in beklentilerden çok daha erken bir tarih olan gelecek yıldan itibaren faizleri

artırabileceğine işaret etmesinin ardından bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro da dolar

karşısında ana destek seviyelerine geriledi. Dolar endeksi 93.526 ile ağustos ayının son haftasından bu yana görülen en yüksek seviyelerde.

ABD Dolarının güçlenmesiyle, dolar/TL kuru da yükselişte

Doların küresel arenada güçlenmesinin etkisiyle dolar/TL'de de yukarı yönlü hareket görüldü.Fed öncesi 8,62'lerdeki dolar/TL, 8,66'nın üzerine tırmandı.



Fed, dün yakında varlık alım hızının azaltılmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi. Fed

Başkanı Powell, yetkililerin varlık alımlarının 2022'de sona ereceğini tahmin ettiklerini

açıklayarak ardından faiz artışına gidilebileceğine işaret etti.



Dolar, Powell'ın açıklamalarının ardından özellikle euro ve yen karşısında sert yükseldi.

ABD Hazine tahvil getiri eğrisi düzleşti.

Euro/dolar 1,16'ya çekildi



Euro, Asya'daki ilk işlemlerde 1.1684 dolarda bir ayın en düşük seviyesine gerilerken 2021'in destek seviyesi olan 1.1602 dolara yakın seyretti. Euro'nun destek seviyesinin altına inmesi 1.14 dolara kadar gerilemesinin önünü açabilir.



Piyasalarda işlem hacmi Japonya'daki tatil nedeniyle düşük kaldı. Yen, Powell'ın açıklamalarının ardından üç ayı aşkın en sert düşüşünü kaydederek yüzde 0.5 değer yitirdi. Dolar/yen kuru, Mart ayından beri işlem gördüğü bandın ortasında seyrederek 109.87 seviyesinde işlem gördü.

Fed yetkilileri faizlerde artışın 2022'de başlayabileceğini öngördüler.