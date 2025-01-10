GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (10 Ocak 2025)

Döviz piyasaları, 10 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz politikaları ve küresel ekonomik veriler, kurlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz piyasasında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Güncel verilere göre, Dolar/TL 35,39 TL’den, Euro/TL ise 36,48 TL’den işlem görüyor. Uzmanlar, Fed’in faiz oranlarına ilişkin yapacağı olası indirimlerin dolar kurunda gevşemeye neden olabileceğini ifade ederken, jeopolitik belirsizliklerin ve enerji maliyetlerindeki oynaklığın kurlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

10 Ocak 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 35,3629 TL | Satış 35,3920 TL

Euro/TL: Alış 36,4326 TL | Satış 36,4879 TL

Küresel piyasaların Fed politikalarına odaklandığı bir dönemde, doların küresel para birimleri karşısındaki performansı ve euro bölgesindeki ekonomik toparlanma sinyalleri yatırımcıların kararlarında etkili oluyor. Uzmanlar, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yakın dönemde de süreceğini öngörüyor.

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurları, küresel gelişmelere ve ekonomik verilerin sonuçlarına göre yön bulmaya devam edecek gibi görünüyor.