GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (11 Ocak 2025)

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, döviz piyasalarında hareketliliği sürdürüyor. 11 Ocak 2025 itibarıyla Dolar/TL 35,39 TL, Euro/TL ise 36,48 TL seviyelerinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik riskler, döviz kurlarındaki oynaklığın temel nedenleri arasında yer alıyor.

Fed’in faiz oranlarını düşürme olasılığına ilişkin beklentiler, dolar kurunda bir miktar gevşemeye neden olabileceği öngörülürken, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik riskler kurlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

11 Ocak 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 35,4023 TL | Satış 35,4431 TL

Euro/TL: Alış 36,2886 TL | Satış 36,3540 TL

Piyasaların gündemi

Uzmanlar, Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentilerin ve euro bölgesindeki toparlanma sinyallerinin döviz piyasalarına yön verdiğini belirtiyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, döviz kurlarındaki volatiliteyi artırıyor.

Küresel piyasalardaki hareketliliğin yanı sıra Türkiye’deki ekonomik reform süreci ve enflasyonist baskılar, dolar ve euro kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzman görüşü

Ekonomistler, yatırımcıların döviz kurlarındaki ani değişimlere karşı temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Fed’in faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki dönemde dalgalı seyrin sürebileceğini ifade ediyor.