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GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (12 Aralık 2024)

12 Aralık 2024 Perşembe günü döviz kurları ve altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro'nun güncel alış-satış fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar piyasayı yakından takip ediyor. Peki, dolar, Euro, sterlin ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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12 Aralık 2024 Perşembe günü döviz ve altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle döviz ve altın fiyatları gün boyunca yakından izleniyor. Vatandaşlar, dolar, Euro,  fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında, "1 dolar ne kadar?" ve "1 Euro kaç TL" benzeri aramalar yapıyor. İşte 12 Aralık Perşembe günü dolar ve Euro fiyatları...

Güncel Döviz Kurları (12 Aralık 2024)

* ABD Doları

Alış: 34,8385 TL
Satış: 34,9036 TL

* Euro

Alış: 36,6649 TL
Satış: 36,7980 TL

Döviz piyasası yatırımcıları uyarıyor

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam edeceği görüşünde. Özellikle küresel ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin döviz ve altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Yatırımcılar, piyasaları yakından izlemeleri ve güncel verileri takip etmeleri konusunda uyarılıyor.

ALTINDA SON DURUM: Gram, çeyrek, ons... Altın ABD verileriyle güçlendi (12 Aralık altın fiyatları)ALTINDA SON DURUM: Gram, çeyrek, ons... Altın ABD verileriyle güçlendi (12 Aralık altın fiyatları)Altın