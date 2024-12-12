GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (12 Aralık 2024)

12 Aralık 2024 Perşembe günü döviz ve altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle döviz ve altın fiyatları gün boyunca yakından izleniyor. Vatandaşlar, dolar, Euro, fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında, "1 dolar ne kadar?" ve "1 Euro kaç TL" benzeri aramalar yapıyor. İşte 12 Aralık Perşembe günü dolar ve Euro fiyatları...

Güncel Döviz Kurları (12 Aralık 2024)

* ABD Doları

Alış: 34,8385 TL

Satış: 34,9036 TL

* Euro

Alış: 36,6649 TL

Satış: 36,7980 TL

Döviz piyasası yatırımcıları uyarıyor

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam edeceği görüşünde. Özellikle küresel ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin döviz ve altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Yatırımcılar, piyasaları yakından izlemeleri ve güncel verileri takip etmeleri konusunda uyarılıyor.